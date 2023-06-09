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Замглавы МИД России Галузин: Киев должен ответить за произошедшее с Каховской ГЭС

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Киев должен ответить за произошедшее с Каховской ГЭС, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в эфире телеканала «Россия 24».
Замглавы МИД России Галузин: Киев должен ответить за произошедшее с Каховской ГЭС
  • РИА Новости

По его словам, российская сторона будет ставить данный вопрос на всех международных площадках и добиваться «осуждения киевского режима международным сообществом».

Галузин добавил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения станции.

«Я не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание», — подчеркнул он.

Ранее Совет Федерации направил обращение к парламентам и народам мира в связи с террористическим актом киевского режима на Каховской гидроэлектростанции.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что кампания по дезинформации общественности относительно произошедшего на Каховской ГЭС проводится в американских СМИ.

По его словам, США демонстрируют очередную «отчаянную попытку «обелить» киевский режим».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть ситуацию с наступлением, в ходе которого украинская армия понесла большие потери.

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