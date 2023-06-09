Замглавы МИД России Галузин: Киев должен ответить за произошедшее с Каховской ГЭС
- РИА Новости
По его словам, российская сторона будет ставить данный вопрос на всех международных площадках и добиваться «осуждения киевского режима международным сообществом».
Галузин добавил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения станции.
«Я не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание», — подчеркнул он.
Ранее Совет Федерации направил обращение к парламентам и народам мира в связи с террористическим актом киевского режима на Каховской гидроэлектростанции.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что кампания по дезинформации общественности относительно произошедшего на Каховской ГЭС проводится в американских СМИ.
По его словам, США демонстрируют очередную «отчаянную попытку «обелить» киевский режим».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть ситуацию с наступлением, в ходе которого украинская армия понесла большие потери.