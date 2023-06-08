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Лукашенко: ВСУ могли взорвать Каховскую ГЭС, чтобы скрыть потери при наступлении

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что ВСУ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы скрыть ситуацию с наступлением, в ходе которого украинская армия понесла большие потери.
Лукашенко: ВСУ могли взорвать Каховскую ГЭС, чтобы скрыть потери при наступлении
  • AFP
  • © ENERGOATEM

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит», — сказал он.

Лукашенко отметил, что украинской стороне «надо было скрыть три дня «контрнаступа».

«И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: «Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться». Подумайте, с чего бы это?» — цитирует главу государства БЕЛТА.

По данным Министерства обороны России, за три дня боёв потери ВСУ составили до 3715 военных. Противник потерял 52 танка, 207 бронемашин, пять самолётов, два вертолёта и 48 орудий полевой артиллерии, а также 53 БПЛА.

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