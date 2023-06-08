Совфед направил обращение к парламентам и народам мира из-за теракта на Каховской ГЭС

Совет Федерации направил обращение к парламентам и народам мира в связи с террористическим актом киевского режима на Каховской гидроэлектростанции.

«В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с негодованием восприняли информацию о новом преступлении киевского режима — подрыве Каховской ГЭС, который привёл к крупномасштабной экологической катастрофе. Подъём уровня воды вниз по течению реки Днепр повлёк затопление десятков населённых пунктов, осуществляется эвакуация тысяч людей. Огромный ущерб нанесён экосистеме устья реки Днепр, затруднено водоснабжение Республики Крым, затоплены сельскохозяйственные угодья на территории Херсонской области», — говорится на сайте Совфеда.

Отмечается, что в октябре 2022 года Россия предупреждала Генсека ООН и Совбез ООН об угрозе такого террористического акта.

В Совфеде подчеркнули, что всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что самая сложная ситуация после разрушения Каховской ГЭС сохраняется в подтопленных Алёшках и Голой Пристани.