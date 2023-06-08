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Совфед заявил об ответственности Киева за теракт на Каховской ГЭС

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Российские сенаторы заявили об ответственности Украины и стран Запада за теракт на Каховской ГЭС.
Совфед заявил об ответственности Киева за теракт на Каховской ГЭС
  • AFP

«Совет Федерации заявляет о том, что всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада», — цитирует РИА Новости заявление.

Отмечается, что секретариат ООН не первый раз уклоняется от обсуждений преступлений Киева.

Совфед расценил данную акцию киевского режима как грубое нарушение международного права.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

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