Российские сенаторы заявили об ответственности Украины и стран Запада за теракт на Каховской ГЭС.

«Совет Федерации заявляет о том, что всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада», — цитирует РИА Новости заявление.

Отмечается, что секретариат ООН не первый раз уклоняется от обсуждений преступлений Киева.

Совфед расценил данную акцию киевского режима как грубое нарушение международного права.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.