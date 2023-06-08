Совфед заявил об ответственности Киева за теракт на Каховской ГЭС
- AFP
«Совет Федерации заявляет о том, что всю ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада», — цитирует РИА Новости заявление.
Отмечается, что секретариат ООН не первый раз уклоняется от обсуждений преступлений Киева.
Совфед расценил данную акцию киевского режима как грубое нарушение международного права.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.