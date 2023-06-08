Зеленский заявил, что побывал на подконтрольной Киеву территории Херсонской области
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«Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в «излишней дипломатичности» в ситуации с разрушением Каховской гидроэлектростанции.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.