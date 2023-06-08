Зеленский заявил, что побывал на подконтрольной Киеву территории Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской ГЭС.

«Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в «излишней дипломатичности» в ситуации с разрушением Каховской гидроэлектростанции.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.