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Зеленский заявил, что побывал на подконтрольной Киеву территории Херсонской области

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской ГЭС.
Зеленский заявил, что побывал на подконтрольной Киеву территории Херсонской области
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в «излишней дипломатичности» в ситуации с разрушением Каховской гидроэлектростанции.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

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