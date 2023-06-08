ООН сообщила, что не прекращает работу по обеспечению экспорта аммиака из России

ООН ведёт контакты на многих направлениях для обеспечения экспорта зерна и удобрений из России.

Об этом сообщил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса.

«Мы продолжаем наши консультации со всеми сторонами», — цитирует его ТАСС.

Дюжаррик отметил, что глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен проведёт встречу с делегацией России 9 июня в рамках совместных контактов по обеспечению поставок российского зерна и удобрений.

Экспорт аммиачных удобрений предусмотрен Черноморской зерновой инициативой, добавил он.

По его словам, ООН прилагает усилия на многих направлениях, учитывая важность этого для решения проблемы мирового голода и «чтобы цены на мировое продовольствие не повысились».

Ранее вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти — Одесса, который был подорван в Харьковской области.

По его словам, Россия до конца года введёт собственный первый экспортный терминал для аммиака в Тамани.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса.