Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ООН сообщила, что не прекращает работу по обеспечению экспорта аммиака из России

Короткая ссылка
ООН ведёт контакты на многих направлениях для обеспечения экспорта зерна и удобрений из России.
ООН сообщила, что не прекращает работу по обеспечению экспорта аммиака из России
  • AFP
  • © Ed JONES

Об этом сообщил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса.

«Мы продолжаем наши консультации со всеми сторонами», — цитирует его ТАСС.

Дюжаррик отметил, что глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен проведёт встречу с делегацией России 9 июня в рамках совместных контактов по обеспечению поставок российского зерна и удобрений. 

Экспорт аммиачных удобрений предусмотрен Черноморской зерновой инициативой, добавил он.

По его словам, ООН прилагает усилия на многих направлениях, учитывая важность этого для решения проблемы мирового голода и «чтобы цены на мировое продовольствие не повысились».

Ранее вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти — Одесса, который был подорван в Харьковской области.

По его словам, Россия до конца года введёт собственный первый экспортный терминал для аммиака в Тамани.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить