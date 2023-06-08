Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мантуров: Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти — Одесса

Короткая ссылка
Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти — Одесса, который был подорван в Харьковской области.
Мантуров: Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти — Одесса
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он отметил, что аммиак уже год не поставляется Россией через данный аммиакопровод, поэтому это одно из направлений, которое было учтено в предположении российской стороны, — обеспечение бесперебойной поставки через аммиакопровод Тольятти — Одесса.

«Ни в течение года, ни теперь в ближайшее время (поставок не будет. — RT), потому что доступа для восстановления и ремонта на сегодняшний день нет. Тем более что за это отвечает украинская сторона», — заявил Мантуров.

По его словам, Россия до конца года введёт собственный первый экспортный терминал для аммиака в Тамани.

7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

По данным ведомства, в результате подрыва аммиакопровода есть пострадавшие среди мирного населения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса займёт от одного до трёх месяцев в случае предоставления специалистам доступа к этому объекту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить