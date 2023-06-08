Мантуров: Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти — Одесса

Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти — Одесса, который был подорван в Харьковской области.

Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он отметил, что аммиак уже год не поставляется Россией через данный аммиакопровод, поэтому это одно из направлений, которое было учтено в предположении российской стороны, — обеспечение бесперебойной поставки через аммиакопровод Тольятти — Одесса.

«Ни в течение года, ни теперь в ближайшее время (поставок не будет. — RT), потому что доступа для восстановления и ремонта на сегодняшний день нет. Тем более что за это отвечает украинская сторона», — заявил Мантуров.

По его словам, Россия до конца года введёт собственный первый экспортный терминал для аммиака в Тамани.

7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

По данным ведомства, в результате подрыва аммиакопровода есть пострадавшие среди мирного населения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса займёт от одного до трёх месяцев в случае предоставления специалистам доступа к этому объекту.