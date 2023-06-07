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МИД России: восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса займёт до трёх месяцев

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Восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса займёт от одного до трёх месяцев в случае предоставления специалистам доступа к этому объекту.
МИД России: восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса займёт до трёх месяцев
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трёх месяцев, и это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

RT ведёт трансляцию брифинга Захаровой.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

По информации российского оборонного ведомства, есть пострадавшие среди мирного населения.

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