МИД России: восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса займёт до трёх месяцев

Восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса займёт от одного до трёх месяцев в случае предоставления специалистам доступа к этому объекту.

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