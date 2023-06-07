МИД России: восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса займёт до трёх месяцев
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трёх месяцев, и это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
RT ведёт трансляцию брифинга Захаровой.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.
По информации российского оборонного ведомства, есть пострадавшие среди мирного населения.