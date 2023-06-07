МИД: Россия приложит усилия для выяснения обстоятельств подрыва аммиакопровода

Российская сторона приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы, конечно, предпримем усилия для того, чтобы прояснить обстоятельства происшествия», — отметила она.

По словам Захаровой, Украина была единственной стороной, не заинтересованной в возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

В настоящее время через повреждённые участки трубопровода «идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории».

Пострадавших среди российских военнослужащих нет.