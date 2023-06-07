МИД: Россия приложит усилия для выяснения обстоятельств подрыва аммиакопровода
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Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Мы, конечно, предпримем усилия для того, чтобы прояснить обстоятельства происшествия», — отметила она.
По словам Захаровой, Украина была единственной стороной, не заинтересованной в возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.
В настоящее время через повреждённые участки трубопровода «идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории».
Пострадавших среди российских военнослужащих нет.