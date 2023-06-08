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NYT: из-за украинского конфликта Польша начала выглядеть демократической страной на Западе

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Обозреватели Ярослав Куиш и Каролина Вигура заявили, что украинский конфликт помог Польше выглядеть демократической страной в глазах Запада.

Об этом информирует New York Times

По их словам, наблюдатели на Западе начали верить, что в Польше произошли какие-то фундаментальные изменения, когда та стала оказывать крупную помощь Украине.

При этом, как отмечается в статье, западные политики кое-что упустили ценой своей выгоды в спешке прославить Польшу.

«Польский антилиберализм отнюдь не отступает, он жив и здоров», — говорится  в публикации.

Куиш и Вигура подчеркнули, что с 2015 года в Польше у власти стоит правая партия «Право и справедливость», которая «захватила» СМИ и ограничила независимость судебной системы. 

Ранее польские наёмники на Украине заявили, что участвовали в нападении на Белгородскую область.

Также сообщалось, что в Польше начали продавать товары с изображением Степана Бандеры.

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