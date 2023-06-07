Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева
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Об этом пишет РИА Новости.
«Подрыв плотины Каховской ГЭС — это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры», — отметил он.
Патрушев добавил, что киевский режим «прекрасно осознаёт опасность», которую несёт населению затопление земель Херсонщины, угрозу для ЗАЭС и риск обмеления Северо-Крымского канала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США обязаны дать ответ касательно своей осведомленности о том, как именно используется американское оружие на территории Украины.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что удар украинских военных по Каховской ГЭС является военным преступлением и терактом.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.