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Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев в Минске на встрече с государственным секретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной спланированной террористической атакой Киева.
Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом пишет РИА Новости.

«Подрыв плотины Каховской ГЭС — это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры», — отметил он.

Патрушев добавил, что киевский режим «прекрасно осознаёт опасность», которую несёт населению затопление земель Херсонщины, угрозу для ЗАЭС и риск обмеления Северо-Крымского канала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США обязаны дать ответ касательно своей осведомленности о том, как именно используется американское оружие на территории Украины.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что удар украинских военных по Каховской ГЭС является военным преступлением и терактом.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

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