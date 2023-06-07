МИД: США обязаны дать ответ об осведомлённости использования своего оружия на Украине

Власти США обязаны дать ответ касательно своей осведомленности о том, как именно используется американское оружие на территории Украины.

Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку на Каховскую ГЭС.

Она напомнила, что в данной ситуации показательно заявление генерал-майора ВС Украины Андрея Ковальчука в интервью изданию The Washington Post в декабре прошлого года.

Тогда он заявил, что ВСУ уже наносили пробный удар из системы США HIMARS по одному из шлюзов плотины, чтобы «сделать в нём отверстие и посмотреть, насколько поднимется вода в Днепре».

В связи с этим Захарова задала вопрос координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби, пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер и всем, кто отвечает за коммуникации в Белом доме.

«Вы знали, как используется американское оружие, оружие, которое поставляется на территорию Украины? Что совершаются пробные тесты по совершению теракта в отношении гражданской инфраструктуры в третьих странах?» — сказала представитель российского ведомства.

По её словам, это вопросы, которые российская сторона прямо ставит в публичном пространстве перед Белым домом, и он обязан на них ответить.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что руководство ВС Украины ещё в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС на Днепре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель диверсии Украины на Каховской ГЭС — лишить Крым воды.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.