Глава переговорной комиссии сирийской оппозиции готов к прямым переговорам с Дамаском

Глава переговорной комиссии сирийской оппозиции Бадж Джамус заявил о своей готовности вести прямые переговоры с Дамаском.

«Мы сказали, что готовы к переговорам в любое время, если речь идёт о конституции или безопасной обстановке, по всем основным документам резолюции 2254, мы готовы к переговорам со всеми досье, прямым переговорам», — цитирует РИА Новости Джамуса.

Он отметил, что оппозиция ранее уже вела прямые переговоры с Дамаском.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по имеющимся данным, Соединённые Штаты приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием террористов для дестабилизации ситуации в САР.