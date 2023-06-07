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Глава переговорной комиссии сирийской оппозиции готов к прямым переговорам с Дамаском

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Глава переговорной комиссии сирийской оппозиции Бадж Джамус заявил о своей готовности вести прямые переговоры с Дамаском.
Глава переговорной комиссии сирийской оппозиции готов к прямым переговорам с Дамаском
  • Gettyimages.ru
  • © Mohammad Ali Bazzi

«Мы сказали, что готовы к переговорам в любое время, если речь идёт о конституции или безопасной обстановке, по всем основным документам резолюции 2254, мы готовы к переговорам со всеми досье, прямым переговорам», — цитирует РИА Новости Джамуса.

Он отметил, что оппозиция ранее уже вела прямые переговоры с Дамаском.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по имеющимся данным, Соединённые Штаты приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием террористов для дестабилизации ситуации в САР.

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