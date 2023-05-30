СВР: США готовят теракты в местах массового скопления людей и в госучреждениях в Сирии

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Соединённые Штаты готовят теракты в местах массового скопления людей и госучреждениях в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, об этом пишет пресс-бюро СВР со ссылкой на Нарышкина.

По его словам, теракты планируется осуществить с помощью исламских экстремистов, именуемых «умеренной оппозицией».

«Управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы Эт-Танф у границ Сирии с Иорданией и Ираком», — отметил он.

Пополнение рядов боевиков осуществляется за счёт освобождения террористов из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии.

«Впечатляет цинизм задач, которые американские кураторы ставят перед главарями банд. В числе приоритетных мишеней — места массового скопления людей, магазины и госучреждения», — отмечается в релизе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по имеющимся данным, Соединённые Штаты приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием террористов для дестабилизации ситуации в САР.