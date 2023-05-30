СВР: США готовят теракты в местах массового скопления людей и в госучреждениях в Сирии
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Как сообщает РИА Новости, об этом пишет пресс-бюро СВР со ссылкой на Нарышкина.
По его словам, теракты планируется осуществить с помощью исламских экстремистов, именуемых «умеренной оппозицией».
«Управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы Эт-Танф у границ Сирии с Иорданией и Ираком», — отметил он.
Пополнение рядов боевиков осуществляется за счёт освобождения террористов из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии.
«Впечатляет цинизм задач, которые американские кураторы ставят перед главарями банд. В числе приоритетных мишеней — места массового скопления людей, магазины и госучреждения», — отмечается в релизе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по имеющимся данным, Соединённые Штаты приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием террористов для дестабилизации ситуации в САР.