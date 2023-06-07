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Автор Die Welt заявил, что страны Запада смирились с «ампутированной» Украиной

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Большая часть западных стран смирилась с мыслью об «ампутированной» Украине и будет выступать за переговоры, не дожидаясь попыток Киева вернуть утраченные территории. Об этом пишет обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц.
Автор Die Welt заявил, что страны Запада смирились с «ампутированной» Украиной
  • AP
  • © Libkos

«Вполне возможно, что правительство в Киеве думает по-другому и намерено продолжать воевать», — пишет он.

Шильтц подчёркивает, что решение о переговорах с Россией будет принимать Запад, а не киевские власти.

«Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии», — отмечает обозреватель.

Шильтц подчеркнул, что многие страны НАТО и ЕС смирились с «ампутированной Украиной».

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.

По его словам, необходимо обеспечить прекращение огня и размещение в зоне миротворцев ООН. 

Министр добавил, что всемирная организация должна организовать и провести референдум на спорных территориях.

Позднее в МИД Украины заявили, что Киев отверг план Индонезии по мирному урегулированию конфликта.

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