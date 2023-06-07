Автор Die Welt заявил, что страны Запада смирились с «ампутированной» Украиной
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«Вполне возможно, что правительство в Киеве думает по-другому и намерено продолжать воевать», — пишет он.
Шильтц подчёркивает, что решение о переговорах с Россией будет принимать Запад, а не киевские власти.
«Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии», — отмечает обозреватель.
Шильтц подчеркнул, что многие страны НАТО и ЕС смирились с «ампутированной Украиной».
Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.
По его словам, необходимо обеспечить прекращение огня и размещение в зоне миротворцев ООН.
Министр добавил, что всемирная организация должна организовать и провести референдум на спорных территориях.
Позднее в МИД Украины заявили, что Киев отверг план Индонезии по мирному урегулированию конфликта.