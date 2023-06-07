Карчаа заявил, что на Запорожской АЭС число инспекторов МАГАТЭ увеличится в несколько раз

Число инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС вырастет в несколько раз, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Оно увеличится в несколько раз», — цитирует его ТАСС.

Ранее врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что власти Запорожской области не планируют вводить режим ЧС в Запорожской области в связи с ЧП на Каховской ГЭС.

По его словам, уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м, ожидается, что падение будет до 7 м.

5 июня российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, предложенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать новые резолюции.