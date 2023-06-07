Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Карчаа заявил, что на Запорожской АЭС число инспекторов МАГАТЭ увеличится в несколько раз

Короткая ссылка
Число инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС вырастет в несколько раз, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Карчаа заявил, что на Запорожской АЭС число инспекторов МАГАТЭ увеличится в несколько раз
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

«Оно увеличится в несколько раз», — цитирует его ТАСС.

Ранее врио главы региона Евгений Балицкий сообщил, что власти Запорожской области не планируют вводить режим ЧС в Запорожской области в связи с ЧП на Каховской ГЭС.

По его словам, уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м, ожидается, что падение будет до 7 м.

5 июня российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, предложенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать новые резолюции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить