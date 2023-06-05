Небензя: для исполнения пунктов Гросси по ЗАЭС не нужна резолюция, России их исполняет

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, предложенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать новые резолюции.

Об этом пишет РИА Новости.

«Эти пять пунктов, которые огласил Рафаэль Гросси, мы и так осуществляем, нам не нужны для этого никакие резолюции или заявления», — заявил Небензя.

Как отметил российский постпред, проблема в том, что «все стыдливо умалчивают о том, откуда прилетают снаряды» на ЗАЭС. По его словам, предполагать, что Россия обстреливает станцию, — значит не дружить со здравым смыслом.

Сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС, безусловно, понимают, что обстрелы станции идут с украинской стороны.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обе стороны выразили поддержку работе агентства по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что Москва расценивает теракты на российских объектах атомной энергетики как попытки Киева и его западных кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.