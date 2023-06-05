Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Небензя: для исполнения пунктов Гросси по ЗАЭС не нужна резолюция, России их исполняет

Короткая ссылка
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, предложенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать новые резолюции.
Небензя: для исполнения пунктов Гросси по ЗАЭС не нужна резолюция, России их исполняет
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Эти пять пунктов, которые огласил Рафаэль Гросси, мы и так осуществляем, нам не нужны для этого никакие резолюции или заявления», — заявил Небензя.

Как отметил российский постпред, проблема в том, что «все стыдливо умалчивают о том, откуда прилетают снаряды» на ЗАЭС. По его словам, предполагать, что Россия обстреливает станцию, — значит не дружить со здравым смыслом.

Сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС, безусловно, понимают, что обстрелы станции идут с украинской стороны.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обе стороны выразили поддержку работе агентства по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что Москва расценивает теракты на российских объектах атомной энергетики как попытки Киева и его западных кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить