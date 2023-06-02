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Гросси заявил, что обе стороны поддержали работу МАГАТЭ по ядерной безопасности на ЗАЭС

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обе стороны выразили поддержку работе агентства по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.
Гросси заявил, что обе стороны поддержали работу МАГАТЭ по ядерной безопасности на ЗАЭС
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«Обе стороны выразили твёрдую поддержку нашей работе по обеспечению ядерной безопасности и защиты (ЗАЭС. — RT). Все согласны с тем, что ядерная авария не должна произойти», — цитирует его РИА Новости.

Гросси также выразил надежду, что пять основных принципов, которые необходимы для того, чтобы «избежать опасности катастрофического инцидента» будут соблюдаться.

Ранее в агентстве сообщили, что ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС отложена из-за погодных условий.

В МАГАТЭ также заявили, что ситуация на Запорожской АЭС остаётся неустойчивой и потенциально опасной.

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