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В МАГАТЭ сообщили, что ротация экспертов агентства на ЗАЭС отложена из-за непогоды

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Ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС отложена из-за погодных условий.
В МАГАТЭ сообщили, что ротация экспертов агентства на ЗАЭС отложена из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

В сообщении сказано, что запланированная ротация нынешней группы экспертов агентства на объекте была отложена из-за местных погодных условий.

Отмечается, что предстоящая ротация является восьмой по счёту с момента создания миссии в сентябре прошлого года.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские власти блокируют ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, продвижения в данном направлении нет.

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