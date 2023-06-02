В МАГАТЭ сообщили, что ротация экспертов агентства на ЗАЭС отложена из-за непогоды

Ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС отложена из-за погодных условий.

Об этом пишет ТАСС.

В сообщении сказано, что запланированная ротация нынешней группы экспертов агентства на объекте была отложена из-за местных погодных условий.

Отмечается, что предстоящая ротация является восьмой по счёту с момента создания миссии в сентябре прошлого года.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские власти блокируют ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, продвижения в данном направлении нет.