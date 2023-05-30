Рогов сообщил, что Киев блокирует ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
- РИА Новости
«Ротация так до сих пор и не состоялась. Продвижения и чёткого понимания в этом вопросе нет», — приводит РИА Новости его слова.
Рогов добавил, что Киев заблокировал смену состава на уровне департамента безопасности ООН, который в феврале также тормозил этот процесс.
Ранее представитель силового ведомства заявил, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен.