Украинские власти блокируют ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, продвижения в данном направлении нет. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ротация так до сих пор и не состоялась. Продвижения и чёткого понимания в этом вопросе нет», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что Киев заблокировал смену состава на уровне департамента безопасности ООН, который в феврале также тормозил этот процесс.

Ранее представитель силового ведомства заявил, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен.