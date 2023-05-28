ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного БПЛА
- РИА Новости
«Сегодня утром украинские боевики предприняли попытку атаки ЗАЭС при помощи ударного БПЛА», — цитирует РИА Новости представителя.
По его словам, БПЛА был посажен при помощи средств радиоэлектронной борьбы примерно в 500 м от станции.
Он отметил, что аппарат нёс на себе термобарическую гранату, которая была обезврежена.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.