ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного БПЛА

Украинские военные попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен, заявил представитель силового ведомства.

«Сегодня утром украинские боевики предприняли попытку атаки ЗАЭС при помощи ударного БПЛА», — цитирует РИА Новости представителя.

По его словам, БПЛА был посажен при помощи средств радиоэлектронной борьбы примерно в 500 м от станции.

Он отметил, что аппарат нёс на себе термобарическую гранату, которая была обезврежена.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.