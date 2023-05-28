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ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного БПЛА

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Украинские военные попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен, заявил представитель силового ведомства.
ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного БПЛА
  • РИА Новости

«Сегодня утром украинские боевики предприняли попытку атаки ЗАЭС при помощи ударного БПЛА», — цитирует РИА Новости представителя.

По его словам, БПЛА был посажен при помощи средств радиоэлектронной борьбы примерно в 500 м от станции.

Он отметил, что аппарат нёс на себе термобарическую гранату, которая была обезврежена.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.

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