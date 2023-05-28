Карчаа: персонал ЗАЭС и военные России предотвратят любые провокации Киева

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что профессионализм сотрудников ЗАЭС и российских военных позволит предотвратить любые провокации со стороны Киева.

Как передаёт его слова ТАСС, какими бы зловещими ни были планы Украины и коллективного Запада по отношению к Запорожской АЭС и России, они читаемы.

«Если они читаемы, то успех будет обеспечен волей и профессионализмом нас и наших военных», — отметил Карчаа.

Он добавил, что в данный момент работа на ЗАЭС идёт в штатном режиме, радиационный фон в норме.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС.

Он добавил, что Киев стремится заранее оправдать свои преступные действия по отношению к такому объекту повышенной техногенной опасности, как ЗАЭС.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской АЭС.