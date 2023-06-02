В МАГАТЭ заявили, что ситуация на Запорожской АЭС остаётся потенциально опасной

Ситуация на Запорожской АЭС остаётся неустойчивой и потенциально опасной, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Хотя принципы (безопасности. — RT) получили широкую поддержку в Совете Безопасности ООН... общая ситуация на площадке остаётся крайне неустойчивой и потенциально опасной», — говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

Он выразил озабоченность хрупкой ситуацией с энергоснабжением объекта. По мнению главы МАГАТЭ, нужно активизировать усилия по обеспечению более предсказуемых внешних поставок электроэнергии.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что российская сторона не имеет ни малейших возражений относительно пяти принципов ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Россия высоко оценивает работу Рафаэля Гросси по защите Запорожской атомной электростанции.