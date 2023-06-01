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Ульянов: у России нет никаких возражений против пяти принципов Гросси по ЗАЭС

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Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона не имеет ни малейших возражений относительно пяти принципов ядерной безопасности на Запорожской АЭС, сформулированных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Ульянов: у России нет никаких возражений против пяти принципов Гросси по ЗАЭС
  • Gettyimages.ru

По его словам, российский представитель совершенно чётко заявил, что Россия руководствуется данными принципами в соответствии с национальными решениями в своём национальном качестве ровно с того момента, когда взяла ЗАЭС под свой контроль.

«По-моему, из этого очевидно, что никаких проблем с этими пунктами, сформулированными Гросси, у нас нет, ни малейших возражений они у нас не вызывают», — подчеркнул Ульянов.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Россия высоко оценивает работу гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские власти препятствуют запуску Запорожской АЭС.

Он отметил, что запускать АЭС в нынешней ситуации крайне небезопасно.

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