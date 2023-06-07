Генсек Aladi заявил, что украинский конфликт чреват рецессией для Латинской Америки

Украинский конфликт чреват серьёзными последствиями для латиноамериканской экономики, заявил генсек Латиноамериканской ассоциации интеграции (Aladi) Серхио Абреу.

«Конфликт на Украине несет серьёзные последствия… Было большое влияние на цены на нефть и энергию, такие страны, как наши, страдают от инфляции, экономической рецессии и зависимости от международных рынков», — цитирует его РИА Новости.

Абреу отметил, что в такой ситуации нельзя занимать личную позицию, как это делают отдельные страны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее в интервью RT заявил, что в республике осуждают расширение НАТО к границам России.

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал действия Соединённых Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.