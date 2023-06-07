Генсек Aladi заявил, что украинский конфликт чреват рецессией для Латинской Америки
«Конфликт на Украине несет серьёзные последствия… Было большое влияние на цены на нефть и энергию, такие страны, как наши, страдают от инфляции, экономической рецессии и зависимости от международных рынков», — цитирует его РИА Новости.
Абреу отметил, что в такой ситуации нельзя занимать личную позицию, как это делают отдельные страны.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее в интервью RT заявил, что в республике осуждают расширение НАТО к границам России.
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал действия Соединённых Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.