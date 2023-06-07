Экс-губернатор Нью-Джерси Кристи объявил о планах участвовать в президентских выборах

Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США на предстоящих выборах.

«Я намерен выдвинуться кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США в 2024 году», — цитирует его РИА Новости.

Также губернатор штата Флорида Рон Десантис подал документы для участия в выборах.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах.

Бывший президент Дональд Трамп заявил о своём намерении участвовать в выборах 2024 года ещё в июле 2021 года.