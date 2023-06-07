Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-губернатор Нью-Джерси Кристи объявил о планах участвовать в президентских выборах

Короткая ссылка
Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США на предстоящих выборах.

«Я намерен выдвинуться кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США в 2024 году», — цитирует его РИА Новости.

Также губернатор штата Флорида Рон Десантис подал документы для участия в выборах.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах.

Бывший президент Дональд Трамп заявил о своём намерении участвовать в выборах 2024 года ещё в июле 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить