Экс-вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы 2024 года
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на избирком США.
Отмечается, что Пенсу предстоит побороться за лояльность избирателей США в условиях, когда другой кандидат — американский экс-президент Дональд Трамп — имеет наиболее высокие рейтинги, а нынешний губернатор штата Флорида Рон Десантис, баллотировавшийся в президенты, в данный момент занимает второе место.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что Пенс 7 июня объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства.