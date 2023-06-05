Экс-вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы 2024 года

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на избирком США.

Отмечается, что Пенсу предстоит побороться за лояльность избирателей США в условиях, когда другой кандидат — американский экс-президент Дональд Трамп — имеет наиболее высокие рейтинги, а нынешний губернатор штата Флорида Рон Десантис, баллотировавшийся в президенты, в данный момент занимает второе место.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что Пенс 7 июня объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства.