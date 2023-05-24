Губернатор Флориды Рон Десантис подал документы на участие в выборах президента США

Губернатор штата Флорида Рон Десантис подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поданный в избирательную комиссию документ.

В заявке уточняется, что Десантис будет участвовать в выборах, представляя Республиканскую партию.

Ранее сенатор-республиканец Тим Скотт выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США.

Также в апреле нынешний президент Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

При этом бывший президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении участвовать в выборах 2024 года ещё в июле 2021 года