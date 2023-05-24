Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Губернатор Флориды Рон Десантис подал документы на участие в выборах президента США

Короткая ссылка
Губернатор штата Флорида Рон Десантис подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поданный в избирательную комиссию документ.

В заявке уточняется, что Десантис будет участвовать в выборах, представляя Республиканскую партию.

Ранее сенатор-республиканец Тим Скотт выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США.

Также в апреле нынешний президент Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

При этом бывший президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении участвовать в выборах 2024 года ещё в июле 2021 года

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить