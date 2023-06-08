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США намерены «поддержать» предпринимательство в сфере искусства на Украине

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Посольство США в Киеве планирует выделить финансирование на развитие предпринимательства в сфере искусства и творческой индустрии Украины. Сотрудники ведомства убеждены, что во время кризиса искусство приобретает особую важность, так как оно «укрепляет коллективную жизнестойкость и защищает украинскую самобытность». С текстом документа ознакомился RT.
США намерены «поддержать» предпринимательство в сфере искусства на Украине
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«Отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве приглашает украинские и американские зарегистрированные некоммерческие, неправительственные организации подать заявки на финансирование для поддержки предпринимательства в сфере искусства и в творческой индустрии — отраслях, представляющих собой ведущую социально-экономическую мощь во времена кризиса», — говорится в описании гранта.

Сотрудники американского ведомства подчёркивают, что целевая аудитория программы — это молодёжь, предприниматели, менеджеры в сфере искусства, культурные лидеры и правительство Украины.

Вместе с тем одной из задач программы в документе называется стимулирование инноваций, «повышение информированности и устойчивости».

Политолог Александр Дудчак в разговоре с RT отметил, что Вашингтон с помощью подобных проектов навязывает западные ценности и создаёт «новую идентичность» Украины.

«Они (США. — RT) уже сформировали новую идентичность для политической нации украинцев. Украинское руководство этого не скрывает. Теперь взялись за культуру, потому что от культуры там мало что осталось, вот они решили направить её в нужное русло. Наверное, это будет связано с развитием псевдонациональных направлений, и можно не сомневаться, что и ЛГБТ туда намешают, и все эти западные веяния и ценности. Куют нового человека», — отметил Дудчак.

Программа должна быть реализована в течение одного года, отмечают в американском дипломатическом ведомстве.

Ранее дипмиссия США в Киеве планировала внедрить американский контент в театры «для поддержки исполнительского искусства» на Украине.

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