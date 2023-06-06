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Небензя: Россия возлагает всю ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и Запад.

Он сказал об этом в ходе заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС.

«Исходим из того, что киевский режим и накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию», — подчеркнул Небензя.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских вооружённых сил на данном участке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель диверсии Украины на Каховской ГЭС — лишить Крым воды.

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