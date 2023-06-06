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Небензя: ООН в контексте расследования по Каховской ГЭС не должна повторить ошибок

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ООН в контексте расследования по Каховской ГЭС не должна повторить ошибок, как в случае с провокацией Украины в Буче и подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что российская сторона ранее запрашивала проведение расследования по линии ООН провокации в Буче и подрыва газопроводов, но «этого не произошло».

«Это не должно повториться в этот раз. Мы бы хотели, чтобы ООН не допустила ошибок, как в случае с Бучей и «Северным потоком», — подчеркнул Небензя.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.

Небензя также заявил, что Россия заинтересована в проведении расследования разрушения Каховской ГЭС.

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