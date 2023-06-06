Гросси: присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС возглавит ротацию экспертов в рамках миссии на ЗАЭС.

«В связи с событиями, связанными с разрушением дамбы Каховской ГЭС, я буду руководить следующей ротацией нашей миссии МАГАТЭ по поддержке Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой», — написал он в Twitter.

Гросси отметил, что настал «решающий момент для ядерной безопасности».

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м, ожидается, что падение будет до 7 м.

Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьёзно снизился.