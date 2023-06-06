Гросси: присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС
- AFP
- © Twitter / Account of Ukraine's President Volodymyr Zelensky
«В связи с событиями, связанными с разрушением дамбы Каховской ГЭС, я буду руководить следующей ротацией нашей миссии МАГАТЭ по поддержке Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой», — написал он в Twitter.
Гросси отметил, что настал «решающий момент для ядерной безопасности».
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м, ожидается, что падение будет до 7 м.
Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьёзно снизился.