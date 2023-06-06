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Kurir: в квартире в пригороде Белграда обнаружены тела трёх россиян

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В одной из квартир в пригороде Белграда обнаружена мёртвой семья россиян — муж, жена и ребёнок, сообщает газета Kurir.
Kurir: в квартире в пригороде Белграда обнаружены тела трёх россиян
  • РИА Новости

По данным издания, полицию к месту происшествия вызвали соседи, когда услышали крики в квартире.

Прибывшие на место правоохранители взломали дверь и обнаружили три трупа.

Согласно предварительным данным, мужчина мог убить жену и сына, а затем покончил с собой.

Ранее коллегия присяжных заседателей признала виновным бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени.

Девочка пропала 30 июня 2021 года. Её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа этого же года.

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