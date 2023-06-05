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В Сочи возбудили уголовные дела в отношении участкового и матери убитого ребёнка

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Уголовные дела возбуждены в отношении матери убитой семилетней девочки и местного участкового в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Краснодарскому краю.
В Сочи возбудили уголовные дела в отношении участкового и матери убитого ребёнка
  • РИА Новости

«Возбуждены уголовные дела в отношении 31-летней матери погибшей девочки, подозреваемой в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 125, 156 УК РФ)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что женщина не защитила малолетнюю дочь от побоев сожителя и не оказала ей медицинскую помощь.

В отношении участкового возбудили дело о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.

Сотрудник полиции не реагировал на обращения местных жителей, которые сообщали о криках ребёнка и возможных насильственных действиях.

В составленном рапорте он сообщил, что в ходе проверки нарушений не выявлено.

Ранее коллегия присяжных заседателей признала виновным бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени.

Девочка пропала 30 июня 2021 года. Её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа этого же года.

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