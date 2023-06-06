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Сенатор Цеков назвал ложь в оценке исторических событий нормой для западного сообщества

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Ангелина Шурпина
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал выступление министра обороны США Ллойда Остина в годовщину высадки союзных сил в Нормандии 6 июня 1944 года, в котором он назвал спасителями мира всех ветеранов Второй мировой войны, однако не упомянул роль СССР в победе над нацизмом.
Сенатор Цеков назвал ложь в оценке исторических событий нормой для западного сообщества
  • РИА Новости

Как заявил сенатор, «лучше бы Ллойд Остин не выступал».

«Ложь, неточность в оценке исторических событий стала нормой жизни американского и европейского сообщества, и эта ложь — не во благо Америки или международного сообщества, потому что правда в освещении исторических событий — это самое главное. Потому что правда позволяет не повторять ошибок, которые осуществляются во время тех или иных исторических событий», — рассказал Цеков.

Ранее Остин во время выступления в годовщину высадки союзных сил в Нормандии 6 июня 1944 года назвал спасителями мира всех ветеранов Второй мировой войны, однако не упомянул роль СССР в победе над нацизмом.

Как заявила 9 мая представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Вторая мировая война завершилась победой «США и союзнических сил» над фашизмом.

В Кремле, комментируя это, отметили, что россияне, в отличие от американцев, будут продолжать делать всё, чтобы рассказывать правду подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа.

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