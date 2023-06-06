Захарова обратилась к Гутеррешу с вопросом, что сделала ООН для защиты Каховской ГЭС
- РИА Новости
Дипломат напомнила, что 21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил Гутеррешу письмо о планах киевского режима по разрушению ГЭС.
Захарова опубликовала и само письмо, в котором утверждается, что украинские военные рассматривают возможность разрушения станции.
«Вопрос к Генсекретарю ООН: что было сделано?» — написала представитель МИД в Telegram-канале.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.
Как сообщили RT в оперативных службах Херсонской области, удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха».
В Кремле заявили, что диверсия Киева связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск. Там отметили, что «наступательные действия захлёбываются».