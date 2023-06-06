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Захарова обратилась к Гутеррешу с вопросом, что сделала ООН для защиты Каховской ГЭС

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Представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с вопросом, что было сделано всемирной организацией для недопущения разрушения украинскими военными Каховской ГЭС.
Захарова обратилась к Гутеррешу с вопросом, что сделала ООН для защиты Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Дипломат напомнила, что 21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил Гутеррешу письмо о планах киевского режима по разрушению ГЭС.

Захарова опубликовала и само письмо, в котором утверждается, что украинские военные рассматривают возможность разрушения станции.

«Вопрос к Генсекретарю ООН: что было сделано?» — написала представитель МИД в Telegram-канале.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Как сообщили RT в оперативных службах Херсонской области, удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха».

В Кремле заявили, что диверсия Киева связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск. Там отметили, что «наступательные действия захлёбываются».

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