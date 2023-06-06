Посол России: можно не ждать последствий расследования Бельгии об оружии диверсантов ВСУ

Вряд ли расследование в Бельгии об использовании бельгийского оружия украинскими диверсантами в Белгородской области приведёт к серьёзным последствиям, считает посол России Александр Токовинин.

Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия 24».

«Вряд ли стоит ожидать каких-то серьёзных последствий этого расследования», — цитирует его ТАСС.

Дипломат заявил, что «и так уже всё ясно».

«Фотографии обошли весь мир, на которых диверсанты в Белгородской области, проникшие с украинской территории, держат в руках винтовки, произведённые в Валлонии, оружейном концерне FN Herstal», — напомнил он.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро ранее поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группой.

The Washington Post писала, что при нападении боевики использовали оружие и технику из США и стран ЕС.

23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото «трофейной» бронемашины, захваченной у украинской диверсионно-разведывательной группы.