МАГАТЭ сообщило, что знает о ситуации на Каховской ГЭС

МАГАТЭ знает о повреждениях Каховской ГЭС, которые возникли в результате ударов ВСУ, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией. Сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции нет.

«Эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, нет прямой угрозы ядерной безопасности на станции», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.

Удар по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха».