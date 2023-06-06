МАГАТЭ сообщило, что знает о ситуации на Каховской ГЭС
- РИА Новости
«Эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, нет прямой угрозы ядерной безопасности на станции», — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.
В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.
Удар по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха».