Байден обсудил с премьером Дании помощь для Украины

Президент США Джо Байден обсудил с премьером Дании Метте Фредериксен помощь Украине, в том числе, поставки оружие и обучение военных.

«Лидеры обсудили непоколебимую помощь Украине… Президент Байден приветствовал выделение Данией значительной помощи по безопасности Украине и лидирующую роль в обучении украинских пилотов», — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, лидеры США и Дании также обсудили усилия НАТО по укреплению трансатлантической безопасности.

Ранее в Дании заявили, что в НАТО ждут сигналов России о готовности к переговорам по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными средствами, чем спецоперация, но Запад пока не оставляет иного выхода.

Так, например, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что двери Киева для переговоров с Москвой закрыты «достаточно прочно».