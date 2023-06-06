Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кеннеди — младший заявил, что ВСУ потеряли на передовой около 350 тысяч человек

Короткая ссылка
Украина потеряла около 350 тыс. человек на передовой, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.

«По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тыс. украинцев. И нам об этом не говорят», — цитирует его РИА Новости.

Политик обвинил власти США и Украины в сокрытии истинного числа жертв и напомнил о лжи в период пандемии коронавируса и войны в Ираке.

«Нам внушали, что этот конфликт представляет собой наш ответ на незаконную и жестокую агрессию Путина. Но, на самом деле, неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет», — добавил Кеннеди.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.

Он также признался, что США ведут войну против России.

При этом, по его словам, у Москвы есть артиллерийское преимущество перед Вашингтоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить