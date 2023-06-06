Кеннеди — младший заявил, что ВСУ потеряли на передовой около 350 тысяч человек

Украина потеряла около 350 тыс. человек на передовой, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.

«По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тыс. украинцев. И нам об этом не говорят», — цитирует его РИА Новости.

Политик обвинил власти США и Украины в сокрытии истинного числа жертв и напомнил о лжи в период пандемии коронавируса и войны в Ираке.

«Нам внушали, что этот конфликт представляет собой наш ответ на незаконную и жестокую агрессию Путина. Но, на самом деле, неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет», — добавил Кеннеди.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.

Он также признался, что США ведут войну против России.

При этом, по его словам, у Москвы есть артиллерийское преимущество перед Вашингтоном.