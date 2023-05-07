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Кандидат в президенты США Кеннеди: русские не могут позволить себе проиграть Украине

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте.

Об этом он рассказал в интервью All-in Podcast.

«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают», — цитирует Кеннеди — младшего РИА Новости.

При этом он добавил, что Россия «наращивает» свои силы. Также, по его словам, у Москвы есть  артиллерийское преимущество перед Вашингтоном.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.

Он также признался, что США ведут войну против России.

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