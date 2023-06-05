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Евросоюз ввёл санкции против девяти россиян из-за приговора Кара-Мурзе

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Евросоюз ввёл санкции против девяти граждан России в рамках режима «за нарушение прав человека».
Евросоюз ввёл санкции против девяти россиян из-за приговора Кара-Мурзе
  • РИА Новости

«Сегодня Совет Евросоюза ввёл ограничительные меры против девяти физлиц в рамках глобального санкционного режима за нарушение прав человека», — приводит заявление РИА Новости.

В списках оказались замминистра юстиции России Олег Свириденко и судья Московского городского суда Сергей Подопригоров.

Как утверждают в ЕС, санкции введены за приговор Владимиру Кара-Мурзе*, который был осуждён за госизмену и распространение фейков.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии.

Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно.

После этого Британия ввела санкции против пяти граждан России в связи с приговором Кара-Мурзе. Под санкции подпали судья Елена Ленская, двое следователей и двое сотрудников ФСБ России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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