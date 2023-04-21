Британия ввела санкции против судьи и следователей из России после приговора Кара-Мурзе

Британия вводит санкции против пяти граждан России в связи с приговором Владимиру Кара-Мурзе*, осуждённому на 25 лет колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках о российской армии.

Под санкции подпала судья Елена Ленская, двое следователей по делу Кара-Мурзы и двое сотрудников ФСБ России, заявил британский МИД.

«Обращение России с Владимиром Кара-Мурзой и его осуждение в очередной раз демонстрируют полное неуважение к основным правам человека. Сегодня к пяти лицам, связанным с его делом, были применены санкции. Это отправляет чёткий сигнал о том, что Великобритания не потерпит такого обращения с одним из своих граждан», — утверждает глава МИД Джеймс Клеверли.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.