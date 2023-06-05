Замглавы Пентагона признал, что военная помощь Украине оказала давление на ВПК США
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Об этом пишет РИА Новости.
«Усилия по оказанию помощи украинцам оказали давление на нашу оборонно-промышленную базу», — заявила она.
Ранее экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что НАТО не хватает военной мобильности для эффективного сдерживания России.
Бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс выразил мнение, что Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.