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Замглавы Пентагона признал, что военная помощь Украине оказала давление на ВПК США

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Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что выделение многомиллиардной военной помощи Киеву оказало давление на военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов.
Замглавы Пентагона признал, что военная помощь Украине оказала давление на ВПК США
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«Усилия по оказанию помощи украинцам оказали давление на нашу оборонно-промышленную базу», — заявила она.

Ранее экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что НАТО не хватает военной мобильности для эффективного сдерживания России.

Бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс выразил мнение, что Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.

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