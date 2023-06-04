Власти заявили, что польские наёмники на Украине не связаны с Варшавой

Польские наёмники на Украине, которые заявляли об участии в атаке на Белгородскую область, не связаны с властями и армией Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.

Ранее польские наёмники на Украине подтвердили, что участвовали в нападении на территорию Белгородской области.

«Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооружёнными силами Польши или каким-либо польским учреждением», — приводит РИА Новости заявление Жарина в Twitter.

Он призвал не ассоциировать действия боевиков с властями Польши.

В мае российское Министерство иностранных дел после вызова временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского сообщило, что Варшава охотно превращается в плацдарм по накачке киевского режима оружием и отправляет польских наёмников на Украину.