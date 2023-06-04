Организаторы сообщили, что в акции протеста в Варшаве участвуют 500 тысяч человек
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«В марше около полумиллиона человек. Нас полмиллиона», — цитирует организаторов РИА Новости.
Акция проходит мирно, хотя многие выкрикивают ненормативные лозунги в адрес правительства.
Марш организован лидером польской оппозиции, главой «Гражданской коалиции», бывшим главой Европейской комиссии Дональдом Туском.
Ранее вице-премьер правительства Польши Пётр Глиньский заявил, что оппозиция и ещё половина Европы хотят наладить отношения с Россией.
Также сообщалось, что польская оппозиция готовит вотум недоверия главе Минобороны страны Мариушу Блащаку.