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Организаторы сообщили, что в акции протеста в Варшаве участвуют 500 тысяч человек

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В масштабной акции протеста польской оппозиции в Варшаве принимает участие около полумиллиона человек, сообщили организаторы.
Организаторы сообщили, что в акции протеста в Варшаве участвуют 500 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

«В марше около полумиллиона человек. Нас полмиллиона», — цитирует организаторов РИА Новости.

Акция проходит мирно, хотя многие выкрикивают ненормативные лозунги в адрес правительства.

Марш организован лидером польской оппозиции, главой «Гражданской коалиции», бывшим главой Европейской комиссии Дональдом Туском.

Ранее вице-премьер правительства Польши Пётр Глиньский заявил, что оппозиция и ещё половина Европы хотят наладить отношения с Россией.

Также сообщалось, что польская оппозиция готовит вотум недоверия главе Минобороны страны Мариушу Блащаку.

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