Guardian: сербы на севере Косова начали использовать букву Z как знак сопротивления НАТО
Об этом пишет британская газета The Guardian.
Отмечается, что сербские протестующие применили против солдат Североатлантического альянса слезоточивый газ и раскрасили их автомобили буквой Z.
«Дело в том, что среди протестующих сербов немало тех, кто поддерживает Путина», — говорится в сообщении.
Ранее в Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации в Косове.
Также президент Сербии Александр Вучич выразил неуверенность в том, что повторные муниципальные выборы на севере Косова и Метохии помогут разрешить нынешнее обострение.
29 мая силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.