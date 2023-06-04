Guardian: сербы на севере Косова начали использовать букву Z как знак сопротивления НАТО

Сербское население на севере Косова начало использовать в качестве знака протеста против НАТО один из символов российской спецоперации на Украине — букву Z.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Отмечается, что сербские протестующие применили против солдат Североатлантического альянса слезоточивый газ и раскрасили их автомобили буквой Z.

«Дело в том, что среди протестующих сербов немало тех, кто поддерживает Путина», — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации в Косове.

Также президент Сербии Александр Вучич выразил неуверенность в том, что повторные муниципальные выборы на севере Косова и Метохии помогут разрешить нынешнее обострение.

29 мая силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.