МИД России: эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась

Эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась, возврата к ней больше нет.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Необходимо, наконец, понять, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и что возврата к ней больше нет», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Захарова отметила: в настоящее время стоит задача сформировать более справедливую, сбалансированную и стрессоустойчивую международную систему.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах.

Также в Financial Times заметили, что рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7.