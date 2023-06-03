МИД России: эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Необходимо, наконец, понять, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и что возврата к ней больше нет», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Захарова отметила: в настоящее время стоит задача сформировать более справедливую, сбалансированную и стрессоустойчивую международную систему.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах.
Также в Financial Times заметили, что рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7.