FT: рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7

Рост влияния БРИКС означает конец доминирования США и стран «Группы семи». Об этом в статье для Financial Times пишет британский экономист Мартин Вольф.

«И время однополярности под США, и экономическое доминирование G7 ушли в историю», — говорится в тексте.

Вольф подчеркнул, что страны «Группы семи» должны защищать свои ценности и интересы, но они «не могут управлять миром».

Экономист отметил, что желание 19 стран присоединиться к БРИКС говорит о росте влияния этой организации в мире.

«Сейчас БРИКС, похоже, находится на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группой», — написал Вольф.

В марте иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи выразил мнение, что именно Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС станут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.