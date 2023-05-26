Рябков: страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах

Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Все страны БРИКС ускорились с точки зрения перехода на расчёты в национальных валютах», — цитирует его РИА Новости.

Рябков отметил, что всем странам, входящим в БРИКС, понятно, что Вашингтон и его союзники используют доллар в качестве оружия для давления на другие государства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что государствам, зависимым от доллара, следует уже сегодня искать альтернативу этой валюте.